Недельные пороги заболеваемости ОРВИ превышены в семи регионах

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Недельные эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в семи регионах России.
Недельные пороги заболеваемости ОРВИ превышены в семи регионах
  • globallookpress.com

«На 10 неделе 2021 года (08.03.2021 по 14.03.2021) по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) и гриппом зарегистрировано в семи субъектах России», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.

Отмечается, что превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых людей зафиксировано в 12 субъектах России.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.

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