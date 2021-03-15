В нацпарке Самарской области появятся визит-центры для туристов

В национальном парке «Самарская Лука» появятся визит-центры для туристов.

Об этом сообщает sova.info.

Как рассказал директор парка Евгений Берёзкин, было выделено 23 млн рублей. На эти средства планируется оборудовать несколько рекреационных зон и визит-центров.

В начале марта в Сосновом Солонце открылся информационный центр для путешественников с небольшим музеем по истории парка.

По словам Берёзкина, в 2021 году подобный визит-центр заработает в селе Шелехметь, в Рождествене и Подгорах. На горе Отважной оборудуют смотровую площадку.

В 2020 году проект нацпарка «Самарская Лука» попал в число победителей всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма.

Ранее, как сообщало URA.RU, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин дал советы по организации путешествий.