В АТОР дали советы по организации путешествий

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин дал советы по организации путешествий.
В АТОР дали советы по организации путешествий
  • Pixabay

«Лучше (а чаще всего и дешевле) путешествовать с помощью туристических компаний, которые дают больше гарантий туристу, и летать в более предсказуемые страны», — цитирует эксперта URA.RU.

В свою очередь, представители сервиса kupibilet.ru рассказали, что средний чек на перелёты по открытым в настоящее время направлениям уже вырос.

По данным экспертов, на майские праздники россияне выбирают Турцию, Египет, Македонию и Мальдивы.

«Сейчас открыты 24 страны, из которых туристических только шесть: Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Сейшелы и архипелаг Занзибар. Всего стран, готовых принимать россиян, — 109», — напомнили специалисты.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.

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