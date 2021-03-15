Москва и Мурманская область заключили соглашение о сотрудничестве

Москва и Мурманская область заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на пять лет.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Чибис также подписали программу по реализации соглашения на 2021—2025 годы.

Как отметил Собянин, сотрудничество принесёт пользу жителям обоих регионов. Со своей стороны, Чибис поблагодарил столичное правительство за помощь в борьбе с пандемией в регионе и выразил готовность к активному взаимодействию.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Тюменской области Александр Моор обсудили торгово-экономическое сотрудничество.