Москва и Мурманская область заключили соглашение о сотрудничестве
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
Мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Чибис также подписали программу по реализации соглашения на 2021—2025 годы.
Как отметил Собянин, сотрудничество принесёт пользу жителям обоих регионов. Со своей стороны, Чибис поблагодарил столичное правительство за помощь в борьбе с пандемией в регионе и выразил готовность к активному взаимодействию.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Тюменской области Александр Моор обсудили торгово-экономическое сотрудничество.