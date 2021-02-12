Власти Нижегородской и Тюменской областей обсудили экономическое сотрудничество

Короткая ссылка
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Тюменской области Александр Моор обсудили торгово-экономическое сотрудничество.
Власти Нижегородской и Тюменской областей обсудили экономическое сотрудничество
  • © пресс-служба правительства Нижегородской области

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отметил Никитин, регионы сотрудничают уже достаточно активно, но ещё есть потенциал для развития. К примеру, в сфере производства промышленного оборудования и других продуктов для нефтегазового комплекса.

«Все необходимые компетенции и возможности у наших предприятий есть. Это может дать новый импульс роста для наших регионов», — заявил он.

Со своей стороны, Моор сказал, что у Нижегородской области колоссальный потенциал промышленности.

«Научная база оборонно-промышленного комплекса также уникальна. Я уверен, что мы сможем совместно решить вопросы импортозамещения и производства продукции, которая будет востребована нефтегазовой отраслью и ТЭК», — подчеркнул он.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что власти Калининградской области обсудили сотрудничество с бизнесом из Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить