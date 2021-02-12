Власти Нижегородской и Тюменской областей обсудили экономическое сотрудничество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Тюменской области Александр Моор обсудили торгово-экономическое сотрудничество.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отметил Никитин, регионы сотрудничают уже достаточно активно, но ещё есть потенциал для развития. К примеру, в сфере производства промышленного оборудования и других продуктов для нефтегазового комплекса.

«Все необходимые компетенции и возможности у наших предприятий есть. Это может дать новый импульс роста для наших регионов», — заявил он.

Со своей стороны, Моор сказал, что у Нижегородской области колоссальный потенциал промышленности.

«Научная база оборонно-промышленного комплекса также уникальна. Я уверен, что мы сможем совместно решить вопросы импортозамещения и производства продукции, которая будет востребована нефтегазовой отраслью и ТЭК», — подчеркнул он.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что власти Калининградской области обсудили сотрудничество с бизнесом из Германии.