Власти Калининградской области обсудили сотрудничество с бизнесом из Германии

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Около 400 представителей бизнеса и деловых объединений Германии приняли участие в «Деловом разговоре» с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
Власти Калининградской области обсудили сотрудничество с бизнесом из Германии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Мероприятие организовано в рамках Года Германии в России.

Среди участников был и посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр. Генконсул ФРГ в Калининграде Ханс Гюнтер Маттерн и часть предпринимателей и экспертов общались с собравшимися дистанционно.

Как отметил Алиханов, Германия — один из лидеров внешнеторговой деятельности Калининградской области.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о сотрудничестве с бизнесменами из Германии во время пандемии.

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