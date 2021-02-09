Власти Калининградской области обсудили сотрудничество с бизнесом из Германии
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
Мероприятие организовано в рамках Года Германии в России.
Среди участников был и посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр. Генконсул ФРГ в Калининграде Ханс Гюнтер Маттерн и часть предпринимателей и экспертов общались с собравшимися дистанционно.
Как отметил Алиханов, Германия — один из лидеров внешнеторговой деятельности Калининградской области.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о сотрудничестве с бизнесменами из Германии во время пандемии.