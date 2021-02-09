Власти Калининградской области обсудили сотрудничество с бизнесом из Германии

Около 400 представителей бизнеса и деловых объединений Германии приняли участие в «Деловом разговоре» с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Мероприятие организовано в рамках Года Германии в России.

Среди участников был и посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр. Генконсул ФРГ в Калининграде Ханс Гюнтер Маттерн и часть предпринимателей и экспертов общались с собравшимися дистанционно.

Как отметил Алиханов, Германия — один из лидеров внешнеторговой деятельности Калининградской области.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о сотрудничестве с бизнесменами из Германии во время пандемии.