В Подмосковье рассказали о сотрудничестве с бизнесменами из Германии во время пандемии

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В Московской области рассказали о сотрудничестве с бизнесменами из Германии во время пандемии.
В Подмосковье рассказали о сотрудничестве с бизнесменами из Германии во время пандемии
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил зампред подмосковного правительства Вадим Хромов, совместная работа продолжится — пока в режиме видеоконференций и дистанционных переговоров.

«Но важно, чтобы, когда ситуация позволит, инвестпроекты могли быть реализованы в максимально короткие сроки», — заявил он.

Хромов пообщался с представителями 59 немецких компаний. В селекторном совещании участвовали предприятия, которые уже работают в регионе или только интересуются возможностями по выходу на российский рынок.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.

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