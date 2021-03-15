Эксперт прокомментировал ситуацию с анкетами, необходимыми для въезда в Турцию

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Член правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов прокомментировал ситуацию с электронными анкетами, необходимыми для въезда в Турцию.
Эксперт прокомментировал ситуацию с анкетами, необходимыми для въезда в Турцию
  • РИА Новости

«В анкете указывается: страна, из которой вы прилетаете, страны, в которых вы были ранее, и адрес, где вы будете проживать в Турции», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это анкета для отслеживания перемещения и места пребывания, а полученный код нужен для общественного транспорта и некоторых общественных мест.

Как отметил эксперт, Турция пытается перевести в цифровой формат весь контроль за перемещениями туристов.

Мохов добавил, что анкета призвана упростить порядок прохождения и ускорить транзит туристских потоков.

Ранее, как сообщало URA.RU, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин дал советы по организации путешествий.

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