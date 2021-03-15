Андрей Воробьёв дал советы по борьбе с травлей в школе

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал советы по борьбе с травлей в школе.
Андрей Воробьёв дал советы по борьбе с травлей в школе
  • РИА Новости

«Два варианта: найти союзников или дать отпор. Другого ответа я не знаю», — заявил он в интервью тиктокеру Арине Ростовской.

По его словам, если унижают и оскорбляют, то нельзя давать заступать на линию, нужно подключать силы — родителей, педагогов и собственные.

«Но нельзя, чтобы тебя ломали. А те, кто этим занимается, должны получить должное», — цитирует Воробьёва телеканал «360».

Как считает губернатор, должны работать команда педагогов, класс и друзья.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.

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