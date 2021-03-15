В Удмуртии рассказали о старте проекта «Будь здоров»

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В Удмуртии стартует республиканский проект «Будь здоров».
В Удмуртии рассказали о старте проекта «Будь здоров»
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Госсовета республики.

Проект предполагает создание эффективной системы укрепления здоровья, профилактики заболеваний и привлечения граждан к ведению здорового образа жизни. В районах пройдут форумы здоровья. Жителям отдалённых населённых пунктов предоставят возможность пройти профилактические осмотры и получить консультации специалистов.

Первый форум пройдёт 17 марта в п. Игра.

Форумы проекта «Будь здоров» в муниципальных образованиях будут проходить еженедельно в течение года.

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