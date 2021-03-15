В финал архитектурной премии Москвы вышло 38 проектов

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В финал премии Москвы в области архитектуры и градостроительства в 2021 году вышло 38 проектов.
В финал архитектурной премии Москвы вышло 38 проектов
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Ещё 10—15 лет назад сложно было представить, что Москва сможет продемонстрировать такое количество проектов высочайшего качества, способных конкурировать на серьёзном международном уровне», — сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

На конкурс было подано 140 заявок. Финалистов определили в пяти номинациях. Среди них «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта социальной инфраструктуры», «Лучшее архитектурно-градостроительное решение многоквартирного жилого дома по программе реновации», а также «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта временного и постоянного проживания».

Премия была учреждена в 2017 году. Она присуждается за создание наиболее качественных архитектурных решений объектов капитального строительства.

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