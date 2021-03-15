В Калининградской области в феврале увеличилось количество вакансий

Короткая ссылка
В Калининградской области на одном из сервисов по поиску работы число вакансий увеличилось на 5% за февраль.
В Калининградской области в феврале увеличилось количество вакансий
  • Reuters

Об этом сообщает «Янтарный край».

По сравнению с февральскими данными 2020 года прирост числа вакансий за последний месяц составил 49%. Средняя предлагаемая работодателями Калининградской области зарплата за февраль — 41 тыс. рублей, что ниже среднероссийской на 14%.

Самое большое число вакансий — в сфере продаж. На втором месте по числу вакансий категория «ИТ, телеком».

Производственная сфера — на третьем месте по доле спроса в области. Также наблюдается большой спрос на представителей сферы «Строительство, недвижимость».

Ранее заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом в кадровом холдинге Ancor Татьяна Баскина в беседе с Inforeactor дала рекомендации по поиску новой работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить