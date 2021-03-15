В Калининградской области в феврале увеличилось количество вакансий
- Reuters
Об этом сообщает «Янтарный край».
По сравнению с февральскими данными 2020 года прирост числа вакансий за последний месяц составил 49%. Средняя предлагаемая работодателями Калининградской области зарплата за февраль — 41 тыс. рублей, что ниже среднероссийской на 14%.
Самое большое число вакансий — в сфере продаж. На втором месте по числу вакансий категория «ИТ, телеком».
Производственная сфера — на третьем месте по доле спроса в области. Также наблюдается большой спрос на представителей сферы «Строительство, недвижимость».
Ранее заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом в кадровом холдинге Ancor Татьяна Баскина в беседе с Inforeactor дала рекомендации по поиску новой работы.