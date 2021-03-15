Мишустин поручил увеличить пропускную способность ж/д Дальнего Востока

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил увеличить пропускную способность железных дорог на Дальнем Востоке с учётом возможности использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Мишустин поручил увеличить пропускную способность ж/д Дальнего Востока
  • РИА Новости

«Совместно с РЖД прошу подготовить детальный план мероприятий, источники их финансирования... с учётом возможности использования средств Фонда национального благосостояния. Надо обеспечить в безусловном порядке вывод всего объёма грузов с Дальнего Востока», — цитирует его заявление на совещании по социально-экономическому развитию региона РИА Новости.

В апреле 2020 года глава комитета палаты по экономической политике Совфеда Андрей Кутепов предложил включить в госпрограмму инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке, в том числе развитие железнодорожной инфраструктуры на участке Ванино — Советская Гавань.

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