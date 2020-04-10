В Совфеде оценили ситуацию с инфраструктурными проектами на Дальнем Востоке

Глава комитета палаты по экономической политике Совфеда Андрей Кутепов предложил включить в госпрограмму инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке.

Как передаёт «Парламентская газета», соответствующее письмо он направил на имя министра транспорта Евгения Дитриха.

Отмечается, что речь идёт в том числе о включении реконструкции искусственной взлётно-посадочной полосы №2 аэродрома Кневичи международного аэропорта Владивосток и аэропорта Хабаровск (Новый) в госпрограмму «Развитие транспортной системы», а также строительства второго моста через реку Амур вблизи Комсомольска-на-Амуре, второго Кузнецовского тоннеля и развития железнодорожной инфраструктуры на участке Ванино — Советская Гавань в программу развития инфраструктуры Восточного полигона железных дорог.

Кутепов также заявил о необходимости внесения изменений в Кодекс торгового мореплавания России с целью расширения возможностей использования морских судов для туристической деятельности.