Под Севастополем на полигоне ТКО обнаружена бомба времён войны
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«При обследовании предмета было установлено, что тип и состояние взрывателя позволяют выполнить транспортировку», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.
Бомба была вывезена в безопасное место для последующего уничтожения.
От МЧС в операции участвовали пять человек личного состава и две единицы техники. К сопровождению привлекались сотрудники ГИБДД.
В декабре 2020 года агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму обнаружили бомбу времён Великой Отечественной войны.