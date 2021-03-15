Под Севастополем на полигоне ТКО обнаружена бомба времён войны

Авиабомба немецкого производства времён Великой Отечественной войны обнаружена на территории Мекензиевых гор под Севастополем в районе полигона твёрдых бытовых отходов. Боеприпас идентифицирован как бомба SC–250.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«При обследовании предмета было установлено, что тип и состояние взрывателя позволяют выполнить транспортировку», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

Бомба была вывезена в безопасное место для последующего уничтожения.

От МЧС в операции участвовали пять человек личного состава и две единицы техники. К сопровождению привлекались сотрудники ГИБДД.

В декабре 2020 года агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму обнаружили бомбу времён Великой Отечественной войны.