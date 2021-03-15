Эксперт сравнил безопасность оплаты покупок смартфоном и картой

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Независимый эксперт Василий Окулесский сравнил безопасность оплаты покупок смартфоном и картой.
Эксперт сравнил безопасность оплаты покупок смартфоном и картой
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что при бесконтактной оплате картой её данные считываются терминалом, затем передаются в процессинговый центр, потом — эмитенту и так далее.

«Получается такая длинная цепочка, по которой бегают данные карт», — отметил эксперт.

По его словам, при оплате с помощью смартфона данные карты не передаются. В момент покупки формируется так называемый электронный токен — некое число, которое можно использовать только один раз.

Поэтому, считает эксперт, непосредственно сама процедура оплаты телефоном более безопасна, чем процедура оплаты картой, но при этом нужно более тщательно следить за своим смартфоном.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.

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