Врио главы отдела МВД Внукова подозревают в злоупотреблении положением

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Врио начальника линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково задержан по подозрению в злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте.
Врио главы отдела МВД Внукова подозревают в злоупотреблении положением
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении врио начальника линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, в ноябре 2020 году подчинённые сообщили подозреваемому о выявлении пропажи табачной продукции на сумму не менее 15 млн рублей, изъятой по материалам проверок и уголовным делам в производстве отдела.

При этом он решил не сообщать о случившемся в дежурную часть и руководству, а также поручил подчинённым не регистрировать сообщение о пропаже, «осознавая, что факт утраты может негативно сказаться на оценке его профессиональных и деловых качеств» и «будет принято решение в возбуждении уголовного дела».

В ноябре 2020 года сообщалось о задержании бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

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