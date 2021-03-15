«Новая газета» сообщила о химатаке на здание редакции

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Издание «Новая газета» сообщило, что здание, в котором расположена редакция, подверглось химической атаке.
«Новая газета» сообщила о химатаке на здание редакции
  • РИА Новости

«Вход в здание, в котором находится в том числе и редакция «Новой газеты», расположенная по адресу Потаповский переулок, 3, подвергся химической атаке», — говорится в сообщении на сайте.

Как отмечается, в помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, источник пока не установлен. На месте работают МЧС, МВД и ФСБ.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе издания, пострадавших нет.

Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу инцидента пока не поступало.

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