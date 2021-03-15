В Кемеровской области сообщили о новом деле в связи с убийством студентки

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Второе уголовное дело о халатности возбуждено в отношении трёх сотрудниц дежурной части УМВД по городу Кемерово после убийства студентки, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
В Кемеровской области сообщили о новом деле в связи с убийством студентки
  • РИА Новости

«По версии следствия, в январе 2020 года подозреваемые, находясь на рабочем месте, получали сигналы о том, что в одной из квартир... дома в Ленинском районе областного центра слышны крики женщины о помощи. Полицейские, не прослушав аудиозаписи сигналов... не довели достоверную информацию до оперативных нарядов: ППС, ДПС, Росгвардия. В результате халатных действий полицейских преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра», — уточняет ведомство.

26 февраля Ленинский районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство гособвинителя о возврате прокурору дела о халатности полицейских, которые в январе 2020 года не отреагировали на вызовы в дом, где была убита девушка.

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