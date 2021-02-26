Дело о халатности полицейских в Кемерове вернули прокурору

Короткая ссылка
Ленинский районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство гособвинителя о возврате прокурору дела о халатности полицейских, которые в январе 2020 года не отреагировали на вызовы в дом, где была убита девушка.
Дело о халатности полицейских в Кемерове вернули прокурору
  • РИА Новости

«Cуд постановил возвратить уголовное дело в прокуратуру Ленинского района», — цитирует ТАСС судью Татьяну Жинкову.

Убийство девушки, в котором обвиняется её бывший парень, произошло в январе 2020 года.

Как пишет kp.ru, соседи услышали крики о помощи и позвонили на номер 112. Диспетчер передала вызов полиции, однако экипаж так и не был отправлен.

По данным СМИ, соседи самостоятельно взломали дверь комнаты в общежитии на Ленинградском проспекте, однако было уже поздно. Мужчина, несколько часов истязавший девушку, к тому времени задушил её шнуром от утюга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить