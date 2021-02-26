Дело о халатности полицейских в Кемерове вернули прокурору

Ленинский районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство гособвинителя о возврате прокурору дела о халатности полицейских, которые в январе 2020 года не отреагировали на вызовы в дом, где была убита девушка.

«Cуд постановил возвратить уголовное дело в прокуратуру Ленинского района», — цитирует ТАСС судью Татьяну Жинкову.

Убийство девушки, в котором обвиняется её бывший парень, произошло в январе 2020 года.

Как пишет kp.ru, соседи услышали крики о помощи и позвонили на номер 112. Диспетчер передала вызов полиции, однако экипаж так и не был отправлен.

По данным СМИ, соседи самостоятельно взломали дверь комнаты в общежитии на Ленинградском проспекте, однако было уже поздно. Мужчина, несколько часов истязавший девушку, к тому времени задушил её шнуром от утюга.