Ялта получила 900 млн рублей на ремонт сетей водоснабжения

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в 2021 году правительство выделило 900 млн рублей на ремонт сетей водоснабжения в городе.

Как передаёт «Крым 24», власти города намерены активно оповещать жителей о том, где и когда будут проводиться работы.

«Республикой Крым выделено 900 млн в этом году. Мы специально сделаем широкое освещение, где, на каких улицах и какие сети будут ремонтироваться, чтобы ялтинцы понимали, что ремонт сетей идёт», — прокомментировала Павленко.

По её словам, в Ялте некоторые сети не ремонтировались уже десятки лет.

Ранее сообщалось, что в Курганской области в декабре 2020 года провели модернизацию электросетей.