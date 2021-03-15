Ялта получила 900 млн рублей на ремонт сетей водоснабжения
- РИА Новости
Как передаёт «Крым 24», власти города намерены активно оповещать жителей о том, где и когда будут проводиться работы.
«Республикой Крым выделено 900 млн в этом году. Мы специально сделаем широкое освещение, где, на каких улицах и какие сети будут ремонтироваться, чтобы ялтинцы понимали, что ремонт сетей идёт», — прокомментировала Павленко.
По её словам, в Ялте некоторые сети не ремонтировались уже десятки лет.
Ранее сообщалось, что в Курганской области в декабре 2020 года провели модернизацию электросетей.