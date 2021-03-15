Ялта получила 900 млн рублей на ремонт сетей водоснабжения

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Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в 2021 году правительство выделило 900 млн рублей на ремонт сетей водоснабжения в городе.
Ялта получила 900 млн рублей на ремонт сетей водоснабжения
  • РИА Новости

Как передаёт «Крым 24», власти города намерены активно оповещать жителей о том, где и когда будут проводиться работы.

«Республикой Крым выделено 900 млн в этом году. Мы специально сделаем широкое освещение, где, на каких улицах и какие сети будут ремонтироваться, чтобы ялтинцы понимали, что ремонт сетей идёт», — прокомментировала Павленко.

По её словам, в Ялте некоторые сети не ремонтировались уже десятки лет.

Ранее сообщалось, что в Курганской области в декабре 2020 года провели модернизацию электросетей.

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