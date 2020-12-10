В Курганской области провели модернизацию электросетей

Девять населённых пунктов Юргамышского района Курганской области подключили к современной электроустановке.

Как передаёт портал URA.RU, энергетики СУЭНКО ввели в работу новое комплектное распределительное устройство на центральном распределительном пункте «Юргамыш». Теперь электроснабжение для 9 тыс. человек стало существенно надёжнее.

Реконструкция ЦРП «Юргамыш» проведена в рамках инвестиционной программы АО «СУЭНКО», цель которой — модернизация электросетевого комплекса Зауралья.

Реконструкция ЦРП «Юргамыш» положительно скажется на электроснабжении райцентра, а также ряде населённых пунктов.