В Курганской области провели модернизацию электросетей
- РИА Новости
Как передаёт портал URA.RU, энергетики СУЭНКО ввели в работу новое комплектное распределительное устройство на центральном распределительном пункте «Юргамыш». Теперь электроснабжение для 9 тыс. человек стало существенно надёжнее.
Реконструкция ЦРП «Юргамыш» проведена в рамках инвестиционной программы АО «СУЭНКО», цель которой — модернизация электросетевого комплекса Зауралья.
Реконструкция ЦРП «Юргамыш» положительно скажется на электроснабжении райцентра, а также ряде населённых пунктов.