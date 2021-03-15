Экс-судья Кузьминского суда Москвы получил 4,5 года колонии за взятку

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Мытищинский городской суд Московской области приговорил к 4,5 года колонии бывшего судью Кузьминского районного суда Москвы Руслана Якубаева за взятку.
Экс-судья Кузьминского суда Москвы получил 4,5 года колонии за взятку
  • РИА Новости

«Суд приговорил Якубаева к четырём годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на четыре года», — цитирует ТАСС представителя подмосковной прокуратуры Наталию Григорьеву.

Установлено, что в марте 2019 года судья получил от фигуранта уголовного дела о незаконном обороте наркотиков 500 тыс. рублей, составлявших часть взятки в общей сумме 1 млн рублей, за отказ удовлетворить ходатайство следователя о заключении под стражу и домашнем аресте.

В январе сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, подозреваемой в превышении полномочий.

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