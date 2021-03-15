В Москве открыли третий набор на курсы «Бабушка и дедушка на час»

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Центр занятости «Моя карьера» объявил набор на новый курс проекта «Бабушка и дедушка на час».
В Москве открыли третий набор на курсы «Бабушка и дедушка на час»
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Рынок труда стремительно меняется, и мы, как центр занятости, реагируем на это, предлагая москвичам новые программы. Вместе с сервисом «Бабушка на час» мы помогаем всем желающим реализовать себя или получить знания в профессии няни. Особенно эта тема актуальна для молодых мам и людей старше 50 лет», — отметила директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Обучение на курсе является бесплатным.

Участникам нового образовательного цикла расскажут, как работать с особенными детьми.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявила, что государство в 2021 году продолжит принимать меры, направленные на помощь семьям с детьми до восьми лет.

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