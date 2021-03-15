Минцифры разъяснило способы предварительной установки российских приложений

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разъяснило производителям электронных устройств способы предварительной установки ПО, указанные в постановлении правительства.
Минцифры разъяснило способы предварительной установки российских приложений
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«Предварительно установленные программы будут доступны на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведённых после 1 апреля 2021 года. В настоящий момент производители ведут работу по подготовке электронных устройств», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минцифры отметили, что основной вопрос, который задавался министерству, касался недискриминационного отображения программ по отношению к другим изначально установленным на новых устройствах.

По мнению экспертов Минцифры России, это требование предполагает равный пользовательский опыт, то есть количество действий для запуска и использования программы.

Российские приложения из перечня предустановки должны находиться рядом с другими программами того же класса: обе из одной категории рядом на том же экране устройства.

Улучшение положения на экране предварительно установленных программ возможно в соответствии с гражданским законодательством.

Ранее Минцифры сформировало список из примерно 30 приложений для предустановки на устройства. 

Ведомство сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтверждённых аудиторскими заключениями.

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты «Яндекса», в категории «Электронная почта» и «Новостной агрегатор» — Mail.ru Group. 

Среди антивирусных систем в лидерах Kaspersky, офисного ПО — «Мой офис», соцсетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Кроме того, на гаджетах будет установлено приложение портала госуслуг и платёжной системы «Мир».

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