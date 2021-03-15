В Подмосковье оценили объём работ по уборке снега за время зимнего сезона

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что объём работ, проведённых на дорогах Подмосковья зимой 2021 года, можно считать рекордным за три года.

Как передаёт телеканал «360», снег шёл на протяжении 44 дней. Всего выпало до двух м осадков. Температура воздуха также была экстремально низкой. Она стала рекордной за последние 30 лет, максимально опустившись до −32 °С.

«Для комфортного и безопасного передвижения в уборке дорог Подмосковья в среднем каждый день задействованными были свыше 2,2 тыс. единиц техники и 3,1 тыс. человек», — сказал Алексей Гержик.

По его словам, всего в зимний сезон провели 59 циклов очистки и 69 циклов противогололёдной обработки проезжей части.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Москвы начали обработку тротуаров мелкогравийной крошкой «для исключения скользкости».