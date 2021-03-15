В Подмосковье оценили объём работ по уборке снега за время зимнего сезона
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Как передаёт телеканал «360», снег шёл на протяжении 44 дней. Всего выпало до двух м осадков. Температура воздуха также была экстремально низкой. Она стала рекордной за последние 30 лет, максимально опустившись до −32 °С.
«Для комфортного и безопасного передвижения в уборке дорог Подмосковья в среднем каждый день задействованными были свыше 2,2 тыс. единиц техники и 3,1 тыс. человек», — сказал Алексей Гержик.
По его словам, всего в зимний сезон провели 59 циклов очистки и 69 циклов противогололёдной обработки проезжей части.
Ранее сообщалось, что коммунальные службы Москвы начали обработку тротуаров мелкогравийной крошкой «для исключения скользкости».