В Подмосковье оценили объём работ по уборке снега за время зимнего сезона

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Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что объём работ, проведённых на дорогах Подмосковья зимой 2021 года, можно считать рекордным за три года.
В Подмосковье оценили объём работ по уборке снега за время зимнего сезона
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Как передаёт телеканал «360», снег шёл на протяжении 44 дней. Всего выпало до двух м осадков. Температура воздуха также была экстремально низкой. Она стала рекордной за последние 30 лет, максимально опустившись до −32 °С.

«Для комфортного и безопасного передвижения в уборке дорог Подмосковья в среднем каждый день задействованными были свыше 2,2 тыс. единиц техники и 3,1 тыс. человек», — сказал Алексей Гержик.

По его словам, всего в зимний сезон провели 59 циклов очистки и 69 циклов противогололёдной обработки проезжей части.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Москвы начали обработку тротуаров мелкогравийной крошкой «для исключения скользкости».

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