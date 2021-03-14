В Москве начали обработку тротуаров

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Коммунальные службы Москвы начали обработку тротуаров мелкогравийной крошкой «для исключения скользкости». Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.
В Москве начали обработку тротуаров
  • РИА Новости

Отмечается, что с 21:00 до 09:00 15 марта в столице ожидается временами мокрый снег, дождь, температура воздуха 0...+2 °С, возможно образование гололедицы.

«Городские службы приступили к обработке тротуаров мелкогравийной крошкой для исключения скользкости. Ведётся непрерывный мониторинг состояния опасных для движения транспорта участков дорог — мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъёмов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

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