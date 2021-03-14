Синоптик рассказала о погоде на следующей неделе в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Погоду будет определять всё-таки область пониженного атмосферного давления, поэтому время от времени будут осадки. В вечернее и ночное время это может быть снежок различной интенсивности: от небольшого до умеренного... В начале недели температура воздуха в Москве в ночные часы будет слабоотрицательная, дневная температура будет положительная», — сказала она.

Как отметила Позднякова, во второй половине недели, когда столичный регион будет в тылу циклона, который сейчас определяет погоду в Москве, ветер сменится на северный, и температура в ночные часы будет пониже.

«Порядка -5...-3 °С, по области до -8 °С, а дневная температура будет около 0 °С либо слабоотрицательная. Существенных снегопадов на предстоящей неделе у нас не ожидается», — заключила метеоролог.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 14 марта, ожидается до +4 °С.