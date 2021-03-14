Синоптик рассказала о погоде на следующей неделе в Москве

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
Синоптик рассказала о погоде на следующей неделе в Москве
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Погоду будет определять всё-таки область пониженного атмосферного давления, поэтому время от времени будут осадки. В вечернее и ночное время это может быть снежок различной интенсивности: от небольшого до умеренного... В начале недели температура воздуха в Москве в ночные часы будет слабоотрицательная, дневная температура будет положительная», — сказала она.

Как отметила Позднякова, во второй половине недели, когда столичный регион будет в тылу циклона, который сейчас определяет погоду в Москве, ветер сменится на северный, и температура в ночные часы будет пониже.

«Порядка -5...-3 °С, по области до -8 °С, а дневная температура будет около 0 °С либо слабоотрицательная. Существенных снегопадов на предстоящей неделе у нас не ожидается», — заключила метеоролог.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 14 марта, ожидается до +4 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить