Дрозденко оценил перевалку белорусских грузов в портах Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «Россия 24» оценил перевалку белорусских грузов в портах региона.

«Мы готовы сегодня, и готовы были вчера, и готовы будем завтра переваливать белорусские грузы. Мы уже видим, что это даст нам возможность увеличить грузообороты наших портовых комплексов», — цитирует ТАСС Дрозденко.

В феврале Россия и Белоруссия подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах.

Позднее сообщалось, что в Ленинградскую область для перевалки через порт Усть-Луга пришли первые 3,5 тыс. тонн белорусского бензина.