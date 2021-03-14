Дрозденко оценил перевалку белорусских грузов в портах Ленобласти

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «Россия 24» оценил перевалку белорусских грузов в портах региона.
Дрозденко оценил перевалку белорусских грузов в портах Ленобласти

    «Мы готовы сегодня, и готовы были вчера, и готовы будем завтра переваливать белорусские грузы. Мы уже видим, что это даст нам возможность увеличить грузообороты наших портовых комплексов», — цитирует ТАСС Дрозденко.

    В феврале Россия и Белоруссия подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах.

    Позднее сообщалось, что в Ленинградскую область для перевалки через порт Усть-Луга пришли первые 3,5 тыс. тонн белорусского бензина. 

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