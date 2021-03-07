В Ленинградскую область прибыла первая партия белорусского бензина

В Ленинградскую область для перевалки через порт Усть-Луга пришли первые 3,5 тыс. тонн белорусского бензина. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Первые 3,5 тыс. тонн белорусского бензина пришли в Ленобласть с опережением графика на день», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «отправитель — Мозырский завод, который является одним из двух нефтеперерабатывающих предприятий Республики Беларусь».

«Порт в Усть-Луге определён межправительственным соглашением России и Беларуси как основная точка доставки так называемых белых нефтепродуктов», — сообщили в пресс-службе.

В феврале сообщалось, что Россия и Белоруссия подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах.