В Ленинградскую область прибыла первая партия белорусского бензина
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«Первые 3,5 тыс. тонн белорусского бензина пришли в Ленобласть с опережением графика на день», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «отправитель — Мозырский завод, который является одним из двух нефтеперерабатывающих предприятий Республики Беларусь».
«Порт в Усть-Луге определён межправительственным соглашением России и Беларуси как основная точка доставки так называемых белых нефтепродуктов», — сообщили в пресс-службе.
В феврале сообщалось, что Россия и Белоруссия подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах.