В Волгоградской области трое детей провалились под лёд

В правоохранительные органы города Волжского Волгоградской области поступило сообщение о гибели 7-летнего мальчика и госпитализации двоих детей 10-ти и 6-ти лет. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

Отмечается, что по данному факту организована доследственная проверка.

«По предварительным данным, двое братьев 10 и 7 лет, а также их 6-летний товарищ проживали в городе Волжском. Сегодня они отправились на прогулку к реке Ахтуба. В какой-то момент малолетние зашли на лёд, который не выдержал веса мальчиков. Все трое оказались в ледяном водоёме. Очевидцами случившегося стали местные жители, которые бросились на помощь пострадавшим. Всех детей удалось вытащить из воды, однако один из них спустя непродолжительное время скончался, остальные двое госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Ставропольском крае наградили мужчину, спасшего провалившегося под лёд ребёнка.