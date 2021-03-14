Вирусолог дал прогноз по ситуации с COVID-19 в России

Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал прогноз по ситуации с COVID-19 в России.

«Кривая в нашей стране снижается. Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъём к осени. Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание», — заявил Аграновский.

Он отметил, что «привились пока недостаточно много людей».

«Будем надеяться, что люди всё-таки это сделают. Насколько будет подъём осенью, зависит от вакцинации», — сообщил вирусолог.

Согласно данным на 14 марта, за сутки в России выявлено 10 083 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 390 608 случаев COVID-19.