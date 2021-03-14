Вирусолог дал прогноз по ситуации с COVID-19 в России

Короткая ссылка
Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал прогноз по ситуации с COVID-19 в России.
Вирусолог дал прогноз по ситуации с COVID-19 в России
  • Reuters

«Кривая в нашей стране снижается. Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъём к осени. Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание», — заявил Аграновский.

Он отметил, что «привились пока недостаточно много людей».

«Будем надеяться, что люди всё-таки это сделают. Насколько будет подъём осенью, зависит от вакцинации», — сообщил вирусолог.

Согласно данным на 14 марта, за сутки в России выявлено 10 083 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 390 608 случаев COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить