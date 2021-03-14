Глава Тюменской области прокомментировал смерть сенатора Пономарёва

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования в связи со смертью сенатора от региона Михаила Пономарёва.

«Михаил Николаевич был большой личностью, опытным государственным деятелем, всю свою жизнь он отдал служению людям и Родине», — цитирует Моора его пресс-служба.

Губернатор Тюменской области отметил заслуги Пономарёва на посту депутата областной думы и на посту сенатора от региона в Совете Федерации.

«Выражаю глубокие соболезнования семье, родным, близким, друзьям и коллегам», — сказал он.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарёва.

Пономарёв скончался в возрасте 67 лет.