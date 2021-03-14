Глава Тюменской области прокомментировал смерть сенатора Пономарёва

Короткая ссылка
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования в связи со смертью сенатора от региона Михаила Пономарёва.
Глава Тюменской области прокомментировал смерть сенатора Пономарёва
  • © Совет Федерации РФ

«Михаил Николаевич был большой личностью, опытным государственным деятелем, всю свою жизнь он отдал служению людям и Родине», — цитирует Моора его пресс-служба.

Губернатор Тюменской области отметил заслуги Пономарёва на посту депутата областной думы и на посту сенатора от региона в Совете Федерации.

«Выражаю глубокие соболезнования семье, родным, близким, друзьям и коллегам», — сказал он.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарёва.

Пономарёв скончался в возрасте 67 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить