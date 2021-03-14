Военные России и Белоруссии проведут учения в Нижегородской области
- РИА Новости
«С 15 марта на полигоне Мулино стартует ряд тактических учений с военнослужащими Республики Беларусь и отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа», — приводит сообщение ТАСС.
В ходе учений будут отработаны действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортёров БТР-82А и танков Т-72Б3, а также при борьбе с беспилотными летательными аппаратами, в том числе ударными.
Ранее сообщалось, что совместные тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооружённых сил Белоруссии пройдут в течение марта на полигонах в Ульяновской и Минской областей.