Военные России и Белоруссии проведут учения в Нижегородской области

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Российские и белорусские военнослужащие начнут учения на полигоне Мулино в Нижегородской области 15 марта, сообщили в Западном военном округе Минобороны России.
Военные России и Белоруссии проведут учения в Нижегородской области
  • РИА Новости

«С 15 марта на полигоне Мулино стартует ряд тактических учений с военнослужащими Республики Беларусь и отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа», — приводит сообщение ТАСС.

В ходе учений будут отработаны действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортёров БТР-82А и танков Т-72Б3, а также при борьбе с беспилотными летательными аппаратами, в том числе ударными.

Ранее сообщалось, что совместные тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооружённых сил Белоруссии пройдут в течение марта на полигонах в Ульяновской и Минской областей.

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