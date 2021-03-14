Спасатели эвакуировали со льда Байкала попавших в метель 12 туристов

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Спасатели эвакуировали со льда Байкала 12 туристов, которые не смогли в метель самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта, сообщили в главке МЧС по Иркутской области.
Спасатели эвакуировали со льда Байкала попавших в метель 12 туристов
  • РИА Новости

«На телефон спасения поступило сообщение от группы туристов, которые попали в метель на Малом Море у острова Огой. 12 человек спасались от штормового ветра в палатке и не могли самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта», — приводит сообщение ТАСС.

Туристов эвакуировали со льда спасатели МЧС на вездеходе, их доставят на берег залива Куркут.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Оренбургской области из-за сильной метели с трасс эвакуировали 46 человек.

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