В Оренбургской области из-за сильной метели с трасс эвакуированы 46 человек

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В Оренбургской области спасатели эвакуировали 46 человек с междугородних трасс. В регионе в ночь на 5 марта поднялась сильная метель.
В Оренбургской области из-за сильной метели с трасс эвакуированы 46 человек
  • © chris runoff/flickr.com

Об этом сообщает телеканал «360».

«За прошедшие сутки службами РСЧС оказана помощь автомобилистам, попавшим в снежные заносы на территории Оренбургской области, в девяти случаях (20 грузовых и девять легковых автомобилей). Всего на счету спасателей 46 спасённых человек за ночь. Из них 16 человек из съёмочной группы фильма о лётчице Лидии Литвяк, которых в условиях нулевой видимости эвакуировали на снегоходах, и беременная женщина, которую вёз муж в родильный дом города Орска», — сообщили в региональном отделении МЧС.

В ночь на пятницу из-за непогоды закрыли участок федеральной трассы М5 с 170-го по 260-й километр. Спасатели развернули на трассах пункты обогрева.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что сотрудники ГУ МЧС по Крыму и дорожных служб достали из снежных перемётов 53 автомобиля.

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