В МЧС высказались о лесопожарной ситуации в России
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства на соответствующий запрос агентства.
«На контроле ведомства более 8 тыс. населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров», — отметили в министерстве.
В МЧС уточнили, что начало пожароопасного сезона в России ожидается в обычные сроки — не ранее первой декады апреля.
Вместе с этим в ведомстве добавили, что более точные сроки начала соответствующего сезона зависят от уровня снегозапасов, температуры воздуха, количества и типа осадков.
Ранее Рослесхоз высказался о ситуации с возможными лесными пожарами весной.