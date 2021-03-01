Рослесхоз высказался о ситуации с возможными лесными пожарами весной

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Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Козлов высказался о ситуации с возможными лесными пожарами весной.
Рослесхоз высказался о ситуации с возможными лесными пожарами весной
  • РИА Новости

«С учётом тех прогнозных данных, которые предоставили нам Росгидромет, ФБУ «Рослесохрана», наши штатные синоптики, мы понимаем, что в течение марта уже ожидается превышение средних многолетних значений параметров пожарной опасности практически по всем федеральным округам», — цитирует его РИА Новости.

По словам Козлова, повышение класса пожарной опасности весной ожидается в пяти федеральных округах.

Как уточнили агентству в ведомстве, список регионов с повышенным риском возникновения лесных пожаров уже расширился до 26. В него, в частности, вошли Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Калмыкия, Чечня, Брянская, Астраханская, Курская и Белгородская области.

Ранее в Крыму подвели итоги борьбы с лесными пожарами в 2020 году.

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