В Крыму подвели итоги борьбы с лесными пожарами в 2020 году

Площадь лесных пожаров в целом по Крыму сократилась в 2020 году в три раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«В общей сложности удалось добиться неплохих показателей. Снижение общего количества пожаров на 25% (по сравнению с 2019 годом). В прошедшем году было около 4 тыс. выездов на пожары», — цитирует «Крыминформ» Аксёнова.

По данным главка, общую площадь лесных пожаров удалось сократить в прошедшем году в три раза.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане в 2021 году планируют провести работы по восстановлению лесов на площади 3,8 тыс. га.