В Крыму подвели итоги борьбы с лесными пожарами в 2020 году
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«В общей сложности удалось добиться неплохих показателей. Снижение общего количества пожаров на 25% (по сравнению с 2019 годом). В прошедшем году было около 4 тыс. выездов на пожары», — цитирует «Крыминформ» Аксёнова.
По данным главка, общую площадь лесных пожаров удалось сократить в прошедшем году в три раза.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане в 2021 году планируют провести работы по восстановлению лесов на площади 3,8 тыс. га.