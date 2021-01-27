В Крыму подвели итоги борьбы с лесными пожарами в 2020 году

Короткая ссылка
Площадь лесных пожаров в целом по Крыму сократилась в 2020 году в три раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
В Крыму подвели итоги борьбы с лесными пожарами в 2020 году
  • © пресс-служба МЧС РК

«В общей сложности удалось добиться неплохих показателей. Снижение общего количества пожаров на 25% (по сравнению с 2019 годом). В прошедшем году было около 4 тыс. выездов на пожары», — цитирует «Крыминформ» Аксёнова.

По данным главка, общую площадь лесных пожаров удалось сократить в прошедшем году в три раза.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане в 2021 году планируют провести работы по восстановлению лесов на площади 3,8 тыс. га.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить