В Новосибирской области возбудили дело из-за смерти трёх человек при пожаре

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины и двух её детей в результате пожара в селе Бобровка Сузунского района, сообщили в региональном главке СК России.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела хозяйки дома, 1985 года рождения, её двухлетней дочери и семилетнего сына... возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, в момент пожара в доме находилась женщина и четверо её детей. Ещё двое детей были у бабушки.

«По предварительным данным, 11-летний сын пытался разжечь печь средством для розжига, однако произошли хлопок и возгорание. Он успел вынести из дома четырёхлетнего брата, но остальным спастись не удалось», — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате пожара в частном доме в Забайкалье, предварительно, из-за неисправности отопительной печи.