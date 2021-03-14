В Новосибирской области возбудили дело из-за смерти трёх человек при пожаре

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В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины и двух её детей в результате пожара в селе Бобровка Сузунского района, сообщили в региональном главке СК России.
В Новосибирской области возбудили дело из-за смерти трёх человек при пожаре
  • © ГУ МЧС России по Новосибирской области

«В ходе тушения пожара обнаружены тела хозяйки дома, 1985 года рождения, её двухлетней дочери и семилетнего сына... возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, в момент пожара в доме находилась женщина и четверо её детей. Ещё двое детей были у бабушки.

«По предварительным данным, 11-летний сын пытался разжечь печь средством для розжига, однако произошли хлопок и возгорание. Он успел вынести из дома четырёхлетнего брата, но остальным спастись не удалось», — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате пожара в частном доме в Забайкалье, предварительно, из-за неисправности отопительной печи.

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