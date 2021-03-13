Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Забайкалье
«13 марта в 06:39 (00:39 мск) поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Николаевском Улётовского района», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в результате пожара погибли два пенсионера — женщина 1937 года рождения и мужчина 1936 года рождения.
«Пожар был ликвидирован в 07:07 (01:07 мск). Дом площадью 48 кв. м полностью уничтожен огнём», — добавили в МЧС.
Предварительная версия возникновения пожара — неисправность отопительной печи.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после обнаружения при тушении дома в селе Красногорске Томаринского района тел троих детей в возрасте от года до четырёх лет.