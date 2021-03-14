В Ставропольском крае произошло задымление в ТЦ

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В городе Невинномысске Ставропольского края произошло задымление в торговом центре «Вершина». По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС.
В Ставропольском крае произошло задымление в ТЦ
  • РИА Новости

Сообщение о задымлении поступило в МЧС в 07:45 мск.

«По прибытии на место подтверждено сильное задымление на втором этаже торгового центра», — цитирует сообщение ТАСС.

Очаг возгорания обнаружен в салоне по продаже мебели.

В 08:18 были объявлены локализация и ликвидация задымления.

«Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, которая сработала в штатном режиме», — уточнили в МЧС.

Ранее в торгово-офисном центре «Скала» в Самаре произошёл пожар.

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