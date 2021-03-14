В Ставропольском крае произошло задымление в ТЦ

В городе Невинномысске Ставропольского края произошло задымление в торговом центре «Вершина». По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС.

РИА Новости

Сообщение о задымлении поступило в МЧС в 07:45 мск. «По прибытии на место подтверждено сильное задымление на втором этаже торгового центра», — цитирует сообщение ТАСС. Очаг возгорания обнаружен в салоне по продаже мебели. В 08:18 были объявлены локализация и ликвидация задымления. «Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, которая сработала в штатном режиме», — уточнили в МЧС. Ранее в торгово-офисном центре «Скала» в Самаре произошёл пожар.