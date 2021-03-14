В Ставропольском крае произошло задымление в ТЦ
- РИА Новости
Сообщение о задымлении поступило в МЧС в 07:45 мск.
«По прибытии на место подтверждено сильное задымление на втором этаже торгового центра», — цитирует сообщение ТАСС.
Очаг возгорания обнаружен в салоне по продаже мебели.
В 08:18 были объявлены локализация и ликвидация задымления.
«Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, которая сработала в штатном режиме», — уточнили в МЧС.
Ранее в торгово-офисном центре «Скала» в Самаре произошёл пожар.