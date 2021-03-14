Директор департамента мэрии Омска попал в реанимацию после ДТП

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В Омской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали и попали в реанимацию два человека, в том числе директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии Омска Константин Мельников.
Директор департамента мэрии Омска попал в реанимацию после ДТП
  • РИА Новости

«В аварии пострадали три человека, один из которых отказался от госпитализации. Двое, в том числе Константин Викторович Мельников, находятся в реанимации БСМП № 1. Состояние средней тяжести», — цитирует пресс-службу Минздрава Омской области ТАСС.

Пострадавшие получили множественные травмы.

ДТП произошло 13 марта в 15:40 (12:40 мск) на автодороге Омск — Муромцево.

В конце января сообщалось, что заместитель главы Минкультуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась в больнице от травм, полученных в результате ДТП. 

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