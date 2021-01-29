Замглавы Минкультуры Алтая скончалась в больнице после ДТП

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Заместитель главы Минкультуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась в больнице от травм, полученных в результате ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
Замглавы Минкультуры Алтая скончалась в больнице после ДТП
  • РИА Новости

«Галина Кубрина, заместитель министра культуры Алтайского края, находившаяся в автомобиле с министром, скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

В автомобиль, в котором находились Кубрина, министр культуры Алтая Елена Безрукова и сотрудник ведомства Фёдор Зыков, въехал грузовик на трассе в Троицком районе региона.

Сотрудники Минкультуры направлялись в служебную командировку в Бийск.

Все трое сотрудников ведомства были госпитализированы.

В октябре 2019 года сообщалось о гибели мэра Абакана Николая Булакина в ДТП в Красноярском крае.

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