Школьника в мороз высадили из маршрутки в Магадане

Прокуратура Магаданской области проверяет действия водителя в Магадане, который высадил школьника из-за отстутствия у того денег на транспортной карте.

«Органами прокуратуры области незамедлительно организованы и проводятся проверочные мероприятия по факту действий водителя маршрутного такси, который высадил школьника из автобуса на остановке «Северное сияние» в Магадане», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что у подростка не было денег на транспортной карте.

Прокуратура разбирается в произошедшем.

Ранее в прокуратуре Кировской области сообщили о возбуждении уголовного дела после того, как 12-летнюю девочку высадили из автобуса.