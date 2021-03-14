Захарова оценила критику российских вакцин на Западе

Короткая ссылка
Критика стран Запада, направленная на российские вакцины от коронавируса, вызвана бессильной злобой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Всё, что они [страны Запада] говорят, заявляют и делают — от бессильной злобы», — цитирует ТАСС слова Захаровой в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По её словам, западным партнёрам нечем ответить на российский опыт борьбы с пандемией.

Она отметила, что предложения использовать российские вакцины на Западе сопровождаются политическими скандалами.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» дал прогноз по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить