Захарова оценила критику российских вакцин на Западе

Критика стран Запада, направленная на российские вакцины от коронавируса, вызвана бессильной злобой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Всё, что они [страны Запада] говорят, заявляют и делают — от бессильной злобы», — цитирует ТАСС слова Захаровой в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По её словам, западным партнёрам нечем ответить на российский опыт борьбы с пандемией.

Она отметила, что предложения использовать российские вакцины на Западе сопровождаются политическими скандалами.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» дал прогноз по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.