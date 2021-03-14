Захарова оценила критику российских вакцин на Западе
«Всё, что они [страны Запада] говорят, заявляют и делают — от бессильной злобы», — цитирует ТАСС слова Захаровой в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».
По её словам, западным партнёрам нечем ответить на российский опыт борьбы с пандемией.
Она отметила, что предложения использовать российские вакцины на Западе сопровождаются политическими скандалами.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» дал прогноз по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.