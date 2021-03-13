В Керчи завершилась реставрация Митридатских лестниц

В Керчи завершили реставрацию исторической достопримечательности города — Митридатских лестниц. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В городе Керчи вместе с (министром экономического развития Решетниковым. — RT) Максимом Геннадьевичем ознакомились с итогами работы по объекту культурного наследия федерального значения «Лестницы Большие и Малые» на горе Митридат, где полностью завершены ремонтно-реставрационные работы. Затем проинспектировали комплекс сооружений Керченской крепости и объекты инфраструктуры города Керчи», — написал Аксёнов в соцсети «ВКонтакте».

Как пишет ТАСС, президент России Владимир Путин в июне 2017 года обратился к главе региона с просьбой ускорить реставрацию объектов. Работы начались в сентябре 2019 года, завершить их планировали в 2021 году.

В октябре 2020 года глава администрации Керчи Сергей Бороздин рассказал о ходе реконструкции Митридатских лестниц.