В Керчи рассказали о ходе реконструкции Митридатских лестниц

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин рассказал о ходе реконструкции Митридатских лестниц.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Сами лестницы будут завершены уже в 2020 году, ожидаем в середине — конце ноября окончания строительно-монтажных работ на объекте. Но потом начнём принимать объект в эксплуатацию», — заявил Бороздин.

По его словам, в начале 2021 года планируется завершить и прилегающую территорию.

«Плюс верхнее плато: делается проект, полностью всё плато — не только у самого обелиска — будет приведено в соответствие», — добавил он.

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