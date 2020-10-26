В Керчи рассказали о ходе реконструкции Митридатских лестниц

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Глава администрации Керчи Сергей Бороздин рассказал о ходе реконструкции Митридатских лестниц.
В Керчи рассказали о ходе реконструкции Митридатских лестниц
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Сами лестницы будут завершены уже в 2020 году, ожидаем в середине — конце ноября окончания строительно-монтажных работ на объекте. Но потом начнём принимать объект в эксплуатацию», — заявил Бороздин.

По его словам, в начале 2021 года планируется завершить и прилегающую территорию.

«Плюс верхнее плато: делается проект, полностью всё плато — не только у самого обелиска — будет приведено в соответствие», — добавил он.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице утвердили предмет охраны бывшего чайного магазина Перлова на Мясницкой улице.

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