В прокуратуре рассказали о росте преступности в Севастополе на 44%

Севастополь оказался на первой строчке рейтинга криминального прироста в регионах России — в прошлом году по сравнению с 2019 годом преступность в этом городе выросла на 44%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры.

На втором месте находится Санкт-Петербург (25%), на третьем — Ленинградская область (около 13%).

При этом в лидерах по улучшению криминогенной обстановки оказались северокавказские республики: Чечня, Северная Осетия и Адыгея. В них преступность по итогам года упала на 17%, 15% и 12,4%.

В январе официальный представитель российского МВД Ирина Волк заявила, что количество преступлений в России в 2020 году увеличилось на 1%, а по тяжким и особо тяжким деяниям — на 14%.