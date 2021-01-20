В МВД рассказали о ситуации с преступностью в России
- РИА Новости
«Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких — на 14%. Основное влияние на рост тяжких преступлений… оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», — приводит РИА Новости её слова.
Отмечается, что за этот период число преступлений, совершённых в интернете, выросло более чем на 90%, а с помощью мобильных телефонов — на 88,3%.
В июле 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что весной наблюдался рост активности киберпреступности.