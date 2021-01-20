В МВД рассказали о ситуации с преступностью в России

Количество преступлений в России в 2020 году увеличилось на 1%, а по тяжким и особо тяжким деяниям — на 14%. Об этом заявила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

«Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких — на 14%. Основное влияние на рост тяжких преступлений… оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», — приводит РИА Новости её слова.

Отмечается, что за этот период число преступлений, совершённых в интернете, выросло более чем на 90%, а с помощью мобильных телефонов — на 88,3%.

В июле 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что весной наблюдался рост активности киберпреступности.